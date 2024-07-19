TİP'in 3 ildeki parti yönetimleri istifa etti

TİP'in Amasya, Samsun ve Ordu il başkanları, ortak açıklamayla istifa ettiklerini duyurdu. İl başkanlarının açıklamasında, "Grupçu ve statükocu bir anlayışla yol yürümeyeceğiz" denildi.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Amasya, Samsun ve Ordu il başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve parti üyeleri istifa ettiklerini açıkladı. Hem görevlerinden hem de TİP üyeliğinden istifa eden il başkanları, parti yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

Artı Gerçek'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre, TİP Amasya İl Başkanı Rabia Tülünay, Samsun İl Başkanı Ümit Özçelik, Ordu İl Başkanı İsmail Sami Zengin istifalarını TİP Samsun İl Başkanlığı'nda yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu.

"GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ DİKKATE ALINMIYOR"

TİP'in ikinci kongresinde olumsuzluklar yaşandığını, sosyalist bir partide olmaması gereken davranışların olduğunu savunan il başkanları, istifa nedenlerini şöyle sıraladı:

"İl ve ilçe bazındaki yerel örgütlenmelerin görüş ve önerilerinin dikkate alınmaması, karar süreçlerinde yerel yönetimlerle diyalog kurulmaması, işlevlerin ve işleyişin ‘talimatlarla’ sürdürülmesi, partide grup oluşturulması ve bu grubun kendini ‘partinin sahibi’ olarak görmesi biz yerel örgütleri oldukça rahatsız etmiştir. Kongrede yaşanan bir başka olay da sosyalist anlayışta olmaması gereken kolektiflikten uzak, bir genel başkan adayının kendi dar grubu ile oluşturduğu Erkan Baş’ın tavsiye listesi adı verilen liste ile parti meclisi dayatması tarafımızca kabul edilebilir değildir."

"PARTİMİZE İNANCIMIZI VE GÜVENİMİZİ YİTİRDİK"

Yaşanan olumsuzluklardan dolayı TİP'e inançlarını ve güvenlerini yitirdiklerini belirten il başkanlarını şunları söyledi:

"Yerel seçim atmosferine girilmesi sürecinde parti merkezi ve yerel örgütler arasındaki diyalogsuzluk ve örgütlerin düşüncelerinin genel merkezce dikkate alınmaması, talimatlarla seçim sürecinin yönetilmesi örgütlerimizde tıkanmalara, kopukluğa ve yılgınlığa neden olmuştur. Yukarıda genel hatları ile belirttiğimiz konulardan kaynaklı sorunlarımızı parti genel merkeziyle paylaşmamıza rağmen beklentilerimizin karşılanmaması umutlarımızı, inançlarımızı ve partiye duyduğumuz güveni yok etmiştir. Dar, grupçu ve statükocu bir anlayış ile yol yürümeyeceğimiz bakış açısı bizlerde hakim olmuştur. Bu sebeple Türkiye İşçi Partisi’ndeki görevlerimizden ve parti üyeliğinden istifa ediyoruz."