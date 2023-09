TİP'in 'Gezi' protestosuna polis müdahalesi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Gezi Parkı davasında 5 hükümlünün hapis cezalarını onamasını Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde protesto etti. Eylemin sonunda il binalarına slogan ve pankartlarla yürümek isteyen partililere polis müdahale etti. Müdahalenin sonunda partililer pankartları indirerek sloganlarla il binasına yürüdü.

TİP İzmir İl Örgütü, Gezi Parkı davasında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin aralarında TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ve Osman Kavala'nın da bulunduğu 5 hükümlünün cezasını onamasını Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanarak protesto etti. Eyleme PM üyeleri Recep Derya, Aslı Yapar'ın yanı sıra il başkanı ve çok sayıda partili katıldı.

Partililer adına açıklamayı yapan Avukat Mevlüda Sena Yazıbağlı Selanik şunları söyledi:

"Saray yargısı karar ilamında yazdığı gibi millet adına değil halk düşmanları adına, Gezi’den korkanlar adına, özgürlüklerimize ve emeğimize savaş açanlar adına karar vermiştir. Gezi, Türkiye’nin bütün kentlerinde özgürlükleri için, doğa için, hakları için yürüyen, hükümeti istifaya davet eden milyonların eseri ve onurudur. Yargıyı siyasetin basit bir aleti haline getirenler şunu iyi bilsin. Halk yargılanmaz. Saray ve onun siyasi çıkarlarına alet olanlar er ya da geç işledikleri suçların bedelini öder. Yargıtay kararının Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ı ilgilendiren kısmı, halk iradesini gasp etmeye dönük bir başka hukuk katliamıdır. Can Atalay, on binlerce Hataylının oylarıyla seçilmiş, ömrünü toplumsal davalara adamış bir hukuk ve mücadele insanıdır. Anayasa Mahkemesi’nin Atalay hakkındaki başvuruya ilişkin görüşme takvimini açıkladığı gün Yargıtay tarafından verilen karar halk iradesine AYM’ye ve Hataylılara karşı açık bir tehdit, boyun eğdirme girişimidir. Yaptığınızı görüyoruz ama geri adım atmayacağımızı ilan ediyoruz. Yargıtay kararıyla kesinleşen hüküm, Saray’ın halk düşmanlığıdır. Halk iradesini gasp etmeye çalışmak darbeciliğin en açık ispatıdır"

Basın açıklamasının ardından bir süre oturma eylemi yapan TİP üyeleri, eylemin sonunda il binalarına pankart ve sloganlarla yürümek isteyince polis müdahalesi ile karşılaştı. Polis ile aralarında kısa süreli arbede yaşayan partililer, pankartları indirerek sloganlarla il binasına yürüdü.