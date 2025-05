TİP İzmir İl Örgütü tutuklu Milletvekili Can Atalay için yürüdü

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü, “Halkın iradesini savunmak için buluşuyoruz” çağrısıyla Alsancak Gar önünde bir araya geldi. Parti, tutuklu Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin tanınmamasına ve seçilmiş belediye başkanları, gençler ile öğrencilerin hukuksuz şekilde cezaevinde tutulmasına tepki gösterdi. Toplanan kalabalık, Alsancak Garı'ndan Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürüyüş gerçekleştiren kalabalık "Can çıkacak mecliste hakkını savunacak", "Can Atalay umuttur umut dimdik ayakta", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganlarını attı. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapılarak halkın seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesine karşı mücadele çağrısı yinelendi.

"ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARLARI YOK SAYILDI"

TİP İzmir İl Örgütü adına basın açıklamasını okuyan TİP İzmir il yönetim kurulu üyesi Sena Yazıbağlı Selanik, “Can Atalay iki yıl önce bugün Hatay halkının iradesiyle Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçildi. Seçim Kurulu tarafından mazbatası verildi, TBMM tarafından milletvekili kaydı yapılarak kendisine oda tahsis edildi, özlük hakları verildi. Tabelasında ‘mahkeme’ yazan ve koltuklarında hâkim cübbesiyle oturan kişiler ise Hatay halkının iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı tanımayarak Can Atalay’ı hukuksuzca cezaevinde tutma iradesi gösterdi. Halkın iradesini tanımayan mahkemeler bununla da yetinmeyip Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iki ayrı tahliye kararını da yok sayarak ve tanımayarak suç işlemeyi sürdürdü. Anayasayı ve mahkeme kararını tanımayanlar hâkimlerle de sınırlı kalmadı. TBMM tarafından Can Atalay’ın önce vekilliği düşürüldü, akabinde bu kararın yok hükmünde sayıldığı Anayasa Mahkemesi kararı bu kez de Meclis tarafından tanınmadı ve uygulanmadı” dedi.

"SESSİZ KALMAYACAK VE UNUTTURMAYACAĞIZ"

Konunun sadece Can Atalay olmadığını dile getiren Selanik, “İki yıldır söylediğimiz gibi mesele dün olduğu gibi bugün de sadece Can Atalay meselesi değil. Anayasayı ve Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan ve uygulamayan iradenin kaynağı saray rejiminin bizatihi kendisiydi. Bu hukuksuzlukla açtıkları yoldan ilerleyerek belediyelere kayyum atamaya, seçilmiş belediye başkanlarını tutuklamaya hız verdiler. Son olarak 19 Mart sürecinde de ortaya çıktığı üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte sürecin yeni bir evresine geçtiler. Halk iradesinin gasp edilmesine tepki gösteren binlerce kişiyi gözaltına alıp, yüzlerce genci tutuklatan siyasi irade, bu kez karşısında mücadeleci ve direngen bir halk hareketiyle karşılaştı. Başta seçilmiş Hatay milletvekilimiz Can Atalay olmak üzere, siyasi operasyonlarla tutsak edilen herkes derhal serbest bırakılmalıdır. Halk iradesinin hukuksuzca ve keyfi olarak gasp edilmesine asla sessiz kalmayacak ve unutturmayacağız. İki yıldır olduğu gibi bundan sonra da ne Can Atalay’ı ne de iktidarın mağdur ettiği hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Kurtuluş yok tek başına: Ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullandı.