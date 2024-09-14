TİP'lilerden Kurtulmuş ve Yılmaz'a tepki: ''Ticareti yapanlar, İsrail'e tapanlar''

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, memleketi Aydın Didim'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Eygi'nin toprağa verilmesinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mezarlıktan ayrılırken, Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi bir grup, ''Ticareti yapanlar, İsrail'e tapanlar'' sloganları attı.

#AyşenurEzgiEygi’nin cenaze töreninin ardından AKP heyetine hatırlattık:



İsrail’le ticaret, Filistin’e ihanet! pic.twitter.com/PkqmY6f6YD — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) September 14, 2024

"TİCARİ İLİŞKİLERİ KESİN"

TİP Parti Meclisi Üyesi Foti Benlisoy burada yaptığı konuşmada, İsrail ile dolaylı ve doğrudan ticari ilişkilerin sona erdirilmesi çağrısında bulunarak, ''İsrail ile bütün siyasi, diplomatik, ticari ilişkileri kesin. Dolaylı ticareti de kesin. İsrail’e giden petrole aracılık etmekten vazgeçin. Dolayısıyla da İsrail’in savaş makinesine akan petrolü durdurun diyoruz. Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Ayşenur Ezgi’yi de asla unutmayacağız, unutturmayacağız'' dedi.