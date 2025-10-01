TİP, Meclis Genel Kurulu'na katılmayacak: Can Atalay'ın esir tutulduğu Silivri Cezaevi'nde olacağız

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, bugün TBMM'nin yeni yasama döneminin açılışında Genel Kurul'a katılmayacaklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkan Baş, saat 13.00'te TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ile birlikte tutuklu milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etmek için Silivri Cezaevi'ne gideceklerini yazdı.

"ERDOĞAN’IN KONUŞACAĞI 'GÖSTERİ' BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Baş, şunları kaydetti:

"Bugün TBMM’de sadece AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın konuşacağı 'gösteri' bizim için yok hükmündedir. Başta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş olmak üzere Genel Kurul’da yerini alacak olan tüm milletvekilleri, en üst yetkili mahkemenin hukuksuzluk olarak tarif ettiği bir sürece rağmen Hatay milletvekilimiz Can Atalay’ın bugünü neden görev yeri olan Meclis’te değil de Silivri’de geçirdiğini sorgulamalı, bu hukuksuzluğu kabul etmemelidir. Biz yeni yasama yılı açılışı için saat 13.00’te Parti Sözcümüz Sera Kadıgil ile birlikte, Can Atalay’ın ailesinin ve yoldaşlarımızın katılımıyla halkın iradesinin esir tutulduğu Silivri Cezaevi önünde olacağız."