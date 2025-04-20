Tıp merkezlerinde sezaryan doğuma ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programı kapsamında Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’i güncelleyerek yeni düzenlemeler getirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle yönetmelikle tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve tüm özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetlerine ilişkin yeni düzenlemeler gidildi.

DOĞUM ÜNİTESİ KURULACAK

Tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamayacak. Normal doğum yaptırılmak istenmesi halinde doğum ünitesi yapılması mecburi olacak.

Ayrıca ameliyathanesi bulunmayan tıp merkezinde doğum ünitesi kurulmasına izin verilmeyecek. Doğum ünitesi giriş çıkışları kontrol edilebilir nitelikte ve genel sirkülasyondan uzak olmak üzere ameliyathaneye kolay ulaşılabilir konumda yapılacak.

Doğum salonu en az 16 metrekare olacak.

ELEKTRONİK KAYIT VE BİLDİRİM ZORUNLU OLACAK

Kayıtlar ve arşivler için günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, elektronik kayıt ve bildirim zorunlu olacak.

Tıbbi tedavi uygulamalarının bilimsel standartlara uygunluğunu değerlendirmek amacıyla tıbbi endikasyon ve uygulama denetimleri yapılacak.

UYGULAMA İZİN BELGESİ ZORUNLU OLACAK

24 saat kesintisiz hizmet veren, uzman tabip kadro sayısı 10 ve üzeri olan tıp merkezlerinde acil ünitesi ile cerrahi müdahale birimi kurulabilecek. Cerrahi müdahalelerin, herhangi bir sebepten dolayı ikinci bir müdahaleyi gerektirmeyecek nitelikte olması şartı aranacak.

Uygulama izin belgesi alınması zorunlu olacak. İki ve daha fazla poliklinik birleştirilerek tıp merkezine dönüştürülebilecek.