TİP Milletvekili Ahmet Şık'tan komisyona görüş listesi: Ekrem İmamoğlu, Can Atalay ve Selahattin Demirtaş da var

TİP Milletvekili Ahmet Şık, TBMM'de Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, komisyonun tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümlü Can Atalay ve tutuklu Selahattin Demirtaş ile de görüşmesini istedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bir araya gelen Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, partisi adına yaptığı konuşmada, önerilerini sundu.

Kürt meselesinin özünün eşitlik olduğunu vurgulayan Ahmet Şık, "Bu ülkede bu sorunu yaratan en önemli şey, eşitsizlik ve bizim eşitliğe dair tek bir atfımız yok, sürekli ‘kardeşlik, kardeşlik, kardeşlik’ diyoruz. Çok açık söyleyeyim, bir Türk olarak ben Kürtlerle kardeş olmak istemiyorum, eşit olmak istiyorum. Bunu sağlayacak demokrasi ve hukuk normlarının egemen olduğu bir devlet mekanizması istiyorum” dedi.

Demokratikleşmenin önünde engel olan ve evrensel demokrasi ve hukuk normları üzerinden acilen birtakım reformlar yapılması gereken çok fazla sayıda yasa bulunduğunu söyleyen Ahmet Şık, bunları, “Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Siber Güvenlik Kanunu, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İnternet Kanunu, RTÜK Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu” olarak sıraladı. Ahmet Şık, “Çok acilen reformlar yapılması ve bazılarının ortadan kalkması gerekiyor. Buna ilişkin de Türkiye İşçi Partisi olarak Can Atalay'ın Başkanlık ettiği Komisyon tarafından hazırlanan ayrıntılı bir raporu Başkanlığımıza ilerleyen dönemde sunacağız. Aynı şekilde, Kürt meselesinin siyasi çözümü için atılması gereken adımları sıraladığımız siyasi raporu da sizlere sunacağız” ifadelerini kullandı.

Ahmet Şık, komisyona davet edilmesini istedikleri isimleri şöyle sıraladı:

“Amasız ve fakatsız Komisyon Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının derhal, eksiksiz biçimde uygulanacağına ilişkin bir siyasi irade ortaya koymalıdır. Bu nedenle komisyon, siyasi entegrasyonu için gerekli adımları içeren yasal düzenlemelerde bulunmak durumundadır. Bu kapsamda, görüşülmesini önerdiğimiz isimler: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'dır.

Komisyon, kayyum siyasetinin ortadan kaldırılması için gerekli adımları içeren yasal düzenlemelerde bulunmak durumundadır. Bu kapsamda, görüşülmesini önerdiğimiz isimler: Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Ahmet Özer, Adnan Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk, Bekir Kaya.

Komisyon, kalıcı ve gerçek barışın önündeki en büyük engellerden biri olan siyasi tutsakların hukuka aykırı biçimde hapishanelerde tutulmasını önleyecek yasal düzenlemelerde bulunmak durumundadır. Bu kapsamda görüşülmesini önerdiğimiz isimler: Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı, Ercüment Akdeniz.

Komisyon, adlı adınca 'Kürt sorunu'nu tarihsel, politik ve hukuki bağlamlarıyla değerlendirmek, barışçıl bir çözüm yönünde eşit yurttaşlık temelli, adalete dayalı ve demokratik adımlar atmak için çalışmalar yapmak mecburiyetindedir. Bu kapsamda görüşülmesini önerdiğimiz isimler: Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Barış İçin Akademisyenler, Türkiye Barolar Birliği ve Barolar, Adalet İçin Hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği, İnsan Hakları Derneği, Özgürlük için Hukukçular Derneği, Eşitlik için Kadın Platformu, sendikalar, TMMOB ve meslek örgütleri, KHK’liler Platformu, Toplumsal Bellek Platformu."