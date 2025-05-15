TİP'ten Halk TV'ye Can Atalay tepkisi

Türkiye İşçi Partisi (TİP), dün CHP'nin düzenlediği Silivri mitinginde cezaevinde tutulan milletvekili Can Atalay'ın mesajı okunduğu sırada mitingi yayınlamayı bırakıp stüdyoya bağlanan Halk TV'ye tepki gösterdi.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Seçilmiş Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ın Silivri Mitingi'ne gönderdiği, HalkTV’nin sansürlediği mesajı Parti Meclisi üyemiz, TİP'li Öğrenciler Sözcüsü Ilgaz Özer okudu" denilerek ANKA Haber Ajansı'nın görüntüleri paylaşıldı.

ERKAN BAŞ'TAN DA TEPKİ

Partisinin paylaşımını alıntılayan TİP Genel Başkanı Erkan Baş da Halk TV'ye tepki gösterdi.

Baş, "Bizim hiçbir medya kuruluşundan söz, kürsü, program talebimiz yoktur ve olmaz. Ancak hukuksuzca cezaevinde tutulan bir milletvekilinin, üstelik canlı yayınlanan bir mitinge gönderdiği mesajı sansürlemenin de izahı olmaz. Bütün interneti kapatsanız dumanla haberleşir, mücadeleye devam ederiz. Ancak bu ayıba imza atanlar, yandaş medya ile arasındaki farkı nasıl açıklayacak orasını bilemem!" dedi.

Partimizin paylaşımı üzerine haklı olarak ne yaşandığını soran yurttaşlarımıza bu videoyu paylaşarak yanıt vereyim.



Bizim hiçbir medya kuruluşundan söz, kürsü, program talebimiz yoktur ve olmaz. Ancak hukuksuzca cezaevinde tutulan bir milletvekilinin, üstelik canlı yayınlanan… https://t.co/dbPjtnu5Nc pic.twitter.com/nRQwnL2sOt — Erkan BAŞ (@erkbas) May 14, 2025

NE OLMUŞTU?

CHP, dün İstanbul'da düzenlediği haftalık mitinglerine Silivri'de devam etti. Mitinge, 3 yıldan uzun zamandır Gezi Davası kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve AYM kararlarına rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay da mesaj gönderdi. Mitingi canlı yayınlayan Halk TV, Atalay'ın mesajı okunduğu sırada stüdyoya bağlanmıştı.