TİP'ten MESEM'ler ve okul yemeği için imza kampanyası

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eliyle çocuk işçiliğini meşrulaştırma projesi olan ve iş cinayetleriyle gündeme gelen Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) karşı imza kampanyası başlattı.

TİP'ten yapılan açıklamada, "Memleketin milyonlarca çocuğu okullarda açlığa, MESEM’lerde canı pahasına çalıştırılmaya mahkum olmayacak" dendi.

Öğrencilere okullarda öğle yemeği verilmesi için de imza toplayan TİP'in metninde, "Türkiye’nin imkanları tüm devlet okullarında bütün çocuklarını doyurmaya da lise öğrencilerine çağdaş, bilimsel ve laik eğitim vermeye de yeter" ifadeleri yer aldı.

TİP'ten yapılan açıklama şöyle ve imza stantlarının yerleri şu şekilde:

"Memleketin milyonlarca çocuğu okullarda açlığa, MESEM’lerde canı pahasına çalıştırılmaya mahkum olmayacak! Türkiye’nin imkanları tüm devlet okullarında bütün çocuklarını doyurmaya da lise öğrencilerine çağdaş, bilimsel ve laik eğitim vermeye de yeter. Bütçenin sadece %1,5’iyle tüm çocuklara bir öğün yemek verilmesi için Ankara’nın dört bir yanında imza kampanyamıza devam ediyoruz."

Keçiören Öney Pazarı | 9 Aralık, 17.00

Mamak Süleyman Nazif İlkokulu | 10 Aralık, 14.00

Çayyolu Yaşamkent Pazarı | 10 Aralık, 14.30

Ayrancı Pazarı | 10 Aralık, 18.00

Dikmen Sokullu Pazarı | 10 Aralık, 19.00

Yenimahalle Atlantis AVM | 11 Aralık, 19.00

16 TİP'Lİ ÖĞRENCİ TUTUKLANMIŞTI

MEB'in 1-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği Mesleki Eğitim Zirvesi TİP'li öğrenciler tarafından protesto edilmişti. Öğrenciler, “Katil patronlar hesap verecek”, “MESEM’li çocuklar isyanımızdır” sloganlarını atmıştı.

MESEM'i protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 17 öğrenciden 16’sı, 3 Aralık'ta Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.