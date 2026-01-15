Tıp ve dişe veteriner!

Haber Merkezi

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin dekanlığına Veterinerlik Fakültesi mezunu akademisyenleri atadı. Söz konusu atamalar tepki çekti.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Veteriner Fakültesi mezunu Prof. Dr. Hasan Solmaz atandı. Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu olan Hasan Solmaz, doktorasını da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim dalında tamamladı. Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Veteriner Dekan ataması Karabük’te tepki ile karşılandı. Karabüklüler, “Bu rektör bizimle dalga geçiyor. Tıp Fakültesi Dekanlığında Veterinerin ne işi var” ifadalerini kullandı.

Rektör Kırışık, Tıp Fakültesi dekanlığına atanan veterinere halkın tepki göstermesine aldırış etmeden, bu kez de Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına bir başka veterineri atadı. Diş Hekimliği Dekanlığına atanan Prof. Dr. Tahir Kahraman İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu.

Karabük Üniversitesi’nde önceki yıllarda, Mimarlık Fakültesi’ne İlahiyatçı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin atanmıştı. Dekan Kapanşahin, Karabük’te yerel bir muhabirinin “Mimarlık ile bir ilginiz oldu mu, mimarlık sizin alanınız mı?” şeklindeki sorusu üzerine, “Mimarlıktan anlarım desem yalan olur, mimarlık benim alanım değil. Büyüklerimiz böyle uygun görmüşler, bu atamayı yapmıştır” şeklinde konuşmuştu. Tepkiler üzerine, iki gün içinde görevinden alınarak Mimarlık Fakültesi’ne başka bir atama yapılmıştı.