TİP’e Bakırköy mitingi operasyonu: Parti yöneticileri ve üyeleri gözaltına alındı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Bakırköy'de Çarşamba günü düzenlenen mitingde atılan sloganlar gerekçe gösterilerek, aralarında Parti Meclisi Üyesi Arzum Yalçın'ın da bulunduğu çok sayıda üye ve yöneticisinin gözaltına alındığını duyurdu.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Aralarında Parti Meclisi Üyemiz Arzum Yalçın'ın da bulunduğu çok sayıda parti üye ve yöneticimiz, Çarşamba günü Bakırköy’deki mitingde atılan sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. İstanbul İl Örgütümüz ve parti avukatlarımız süreci takip etmektedir. Halk iradesine darbe yapmaya kalkanlar, muhalefeti cezalandırmak için suç uyduruyor. Baskılara teslim olmayacağız, yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın!" ifadesi kullanıldı.

Aralarında Parti Meclisi Üyemiz Arzum Yalçın’ın da bulunduğu çok sayıda parti üye ve yöneticimiz, Çarşamba günü Bakırköy’deki mitingte atılan sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. İstanbul İl Örgütümüz ve parti avukatlarımız süreci takip etmektedir.



Halk iradesine… — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) July 25, 2025

TİP Parti Meclisi Üyesi Arzum Yalçın da yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Arzum Yalçın, saat 02.56'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu. Yalçın, "An itibariyle Çarşamba günü Bakırköy'de gerçekleşen CHP mitingine TİP Bakırköy ilçe örgütümüzle destek verdiğimiz için gözaltına alınıyorum." dedi.