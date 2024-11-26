Tipide kocasıyla kaybolan yaşlı kadın, 2 kuzusu ile tavuğuna sarılmış halde bulundu

Yaz ayların Manavgat ilçesi Hocalı Mahallesi'nden Akseki ve Bozkır ilçesi sınırlarında bulunan Dipsiz Göl Hocalı Yaylası'na çıkan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın, yayladan eve dönerken yoğun kar yağışı nedeni ile hayvanları ile birlikte kayboldu. Yaşlı çiftin saat 11.00 sıralarında Hocalı Yaylası'ndan dönüşe geçtikleri ve Yarpuz Yaylası yakınlarında ise hayvanlarını kar ve tipi nedeni ile kaybettiler. Hayvanlarını aramaya başlayan yaşlı çift, kar ve tipi sebebiyle yolu bulamayınca kayboldu. Yakınları, yaşlı çifte ulaşamayınca durumu acil durum merkezine bildirdi.

BÖLGEYE AFAD VE BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye Antalya Afet ve Acil Durumu Müdürlüğünden (AFAD) 4 ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki hizmet biriminden 4 personel ile iş makinaları sevk edildi. Yer yer 50 santimetreyi bulan karla kaplı Yaklaşık 20 kilometrelik yayla yolunu açan ekipler saat 19.30 sıralarında Yarpuz Yaylasında bir ağacın dibinde 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çifti 2 kuzu ve 1 tavuğuna sarılmış halde bulundu. Zor çalışmalar sonrasında bulunan çift Yayladan Zirve tesislerinde bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Naciye nine ambulansa alınırken bile 'Kuzularım geldi mi ' diye sordu. Sağlık ekiplerinin ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından ise yaşlı çift, hastanede tedavi altına alındı.