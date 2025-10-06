TİP’li Başkan Karaçay’dan Murat Kurum’a bir teşekkür daha: “Yine linç yiyeceğiz ama…”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Kurum cumartesi günü, 6 Şubat depremlerinin ardından devam eden inşa çalışmalarını yerinde incelemek için bir kez daha Hatay’ı ziyaret etti.

AFAD Afet Koordinasyon Merkezi’nde değerlendirme toplantısına başkanlık eden Bakan Kurum, Vali, Milletvekilleri, Kaymakamlar, Belediye Başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“YILLARDIR MÜCADELE VERDİĞİMİZ BİR YERDİ”

Toplantıda söz alan Türkiye İşçi Partili (TİP) Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, daha önceki toplantıda Bakan Kurum’a teşekkür ettiği için sosyal medyada kendisine linçe maruz kaldığını hatırlatarak bu kez Milleyla Kuş Cenneti ile ilgili teşekkür etti.

Bölgenin ‘Doğal Sit Alanı’ ilan edilmesinin çevre için doğru ve yerinde bir karar olduğunu dile getiren Karaçay, “Öncelikle linç edilmeyi göze alarak söylüyorum burada yapılan çalışma çok değerli bir çalışma. Yıllarca on yıllarca çevre dostlarının bizimde mücadelesini verdiğimiz bir yerdi. Burada imar alanlarının kapatılması ile ilgili vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Büyük ihtimalle sosyal medyada yine güzel bir linç kampanyası da yiyeceğiz ama doğru olan şeye her zaman teşekkür edeceğiz” dedi.

Karaçay, sit alanı ilan edilen bölgede tarımla uğraşan veya arazisi olan vatandaşlar için Bakanlığın bir planı olup olmadığını sordu. Bakan Kurum da “bakanlığa bağlı ilgili birimlerin vatandaşların mağduriyetini gidermeye yönelik çalışma yürüttüğünü” söyledi.

“SAYENİZDE DAHA GÜZEL OLACAK”

Karaçay 28 Nisan 2025’te Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a belediye hizmet binası için teşekkür edip bir hediye vermişti.

Karaçay ve Kurum arasında ayaküstü geçen konuşmada Kurum, "İyi mi her şey" diye sorarken Karaçay, "Sayenizde daha güzel olacak, daha iyi olacak" yanıtını vermişti.

Kurum, "İyi kötü seni biliyoruz, sen de bizi biliyorsun. Orada beraber yürütmek lazım" ifadelerini kullanınca Karaçay, "Çok iyi yürütüyoruz Sayın Bakanım. Teşekkür etmek için sırf geldim. Bir hediyem vardı" demişti.

Görüşmeye dönük tepkiler üzerine Karaçay, "Görüşme yalnızca belediye binası yapımına ilişkin" açıklamasında bulunmuştu.