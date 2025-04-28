TİP’li Belediye Başkanı’nın Murat Kurum’a “teşekkür” ziyareti gündem oldu
Türkiye İşçi Partili Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay’ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “teşekkür ziyareti”ne gitmesi eleştiri konusu oldu.
Kaynak: AA
Türkiye İşçi Partili (TİP) Hatay Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Bakanlık'ta gerçekleşen ziyarette Karaçay, "yansıtılanın aksine merkezi yönetimle iş birliği içinde depremzedeler için inşa çalışmalarının devam ettiğini" belirtti.
Görüşmede, şu diyalog yaşandı:
Kurum: İyi mi her şey?
Karaçay: Valla sayenizde daha güzel, daha iyi olacak.
Kurum: Orada beraber yürütmek lazım.
Karaçay: Çok iyi yürütüyoruz sayın bakanım, teşekkür etmek için size geldim.
Karaçay'ın, Murat Kurum’a “teşekkür ziyareti”ne gitmesi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.