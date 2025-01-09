TİP’ten Demirtaş hatırlatması

Haber Merkezi

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile görüşmesiyle başlayan gelişmelere dair açıklamada bulundu.

DEM Parti heyetinin kendilerini ziyaret edeceğini belirten Baş, "Türk ve Kürt halklarının kardeşliği, tüm halkların barış içerisinde yaşayacağı bir ülke için her durumda mücadele etmeye devam edeceğiz. Karşı karşıya kaldığımız yeni durumla ilgili şeffaflık vurgusunu yeniden tekrar etme ihtiyacı hissediyoruz. Demirtaş’ın cezaevinde tutulduğunu unutmadık" dedi.