TİP’ten Kızılay protestosu: “Çadır Market - Halkın olanı satıyoruz”

TİP, protesto ettiği için 87 üyesine dava açılan Kızılay’ın Üsküdar şubesine “Çadır Market - Halkın olanı satıyoruz” pankartı astı.

Kızılay çadırlarının satılmasını protesto ettiği için gözaltına alınan ve hakkında dava açılan Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) 87 üye ve yöneticisinin yargılanmalarına bugün saat 10.30’da İstanbul Anadolu Adliyesi’nde başlanacak.

TİP İstanbul İl Örgütü, duruşma öncesinde Kızılay Üsküdar Şube Başkanlığı önüne bir çadır bırarak kapısına “Çadır Market - Halkın olanı satıyoruz” pankartı astı.

Kızılay’ın 6 Şubat depremlerinde çadır sattığı ortaya çıkınca büyük tepki yükselmiş; bu tepkilerden sonra Kızılay’ın o dönemki genel başkanı Kerem Kınık istifa etmişti.