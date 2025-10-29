TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, TAG Otoyolu'nda meydana geldi.

Şahin Öztürk yönetimindeki 34 BJE 514 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir TIR'a arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın altına girdi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Şahin Öztürk'ün maalesef olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Öztürk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR'ın sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.