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TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 11.11.2023 12:17
  • Giriş: 11.11.2023 12:17
  • Güncelleme: 11.11.2023 12:18
Kaynak: DHA
TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Ali Kasım Koyuncu (21), hayatını kaybetti.

Kaza, E-90 Polatlı- Eskişehir kara yolunun Polatlı Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Ali Kasım Koyuncu yönetimindeki 06 DGZ 591 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Hurdaya dönen minibüste sıkışan Ali Kasım Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Koyuncu'nun cansız bedeni, araçtan çıkarılarak Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü ise ifadesi alınması için gözaltına alındı.

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