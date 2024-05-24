TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Çorum’da otomobilin TIR'a arkadan çarparak kullanılmaz gelen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorum - Samsun karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Orhan D. (58) idaresindeki 19 TS 407 plakalı otomobil Azerbaycan uyruklu Turan A. yönetimindeki Azerbaycan plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, Çorum Belediyesi itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Orhan D. yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.