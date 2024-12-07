TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi öldü

Kırklaeri'de TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Şükrü Mutlu yaralandı, eşi Hamdiye Mutlu ise hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde, Lüleburgaz ilçesi Turgutbey köyü yakınlarında meydana geldi. Şükrü Mutlu'nun kullandığı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Hamdiye Mutlu'nun öldüğü belirlendi.

Yaralanan Şükrü Mutlu ise Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Hamdiye Mutlu'nun cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.