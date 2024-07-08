TIR alevlere teslim oldu

Afyonkarahisar’da seyir halinde iken dumanlar yükselen ve kısa sürede alevlere teslim olan TIR'ın yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, plakası henüz tespit edilmeyen granit yüklü TIR'ın kupasından bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Bunun üzerine aracı yol kenarına park eden şoför ardından itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Bu sırada kupanın alt kısmında çıkan yangın kısa sürede kupanın tamamını ve dorsesi sardı.

Zaman zaman patlamalarında yaşandığı olayda TIR alevlere teslim olurken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yaşanan yangın yurttaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye kayıt altına alınırken, olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.