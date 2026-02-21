TIR'dan düşen saman balyalarının altında kaldı: Hayatını kaybetti

İzmir'in Kiraz ilçesinde park halindeki TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalan 53 yaşındaki Abdurrahman Avcı, hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatleri sıralarında kırsal Karaburç Mahallesi'nde meydana geldi.

Tarım makineleri bayii işleten Abdurrahman Avcı, yanından geçtiği park halindeki 16 LE 397 plakalı TIR'da düşen iki balya samanın altında kalıp, yaralandı.

Avcı'nın yardımına koşan çevredekiler, Avcı'yı saman balyalarının altından kurtarmaya çalıştı.

Bir yandan da olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kiraz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Avcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, TIR şoförü H.K. gözaltına alındı.