TIR'dan fırlayan teker Rukiye Berra Erarslan’ı öldürdü: Görüntüler ortaya çıktı

Ankara Elmadaağ'da 25 Temmuz tarihinde, M.Ç. idaresindeki TIR'ın fırlayan tekeri köprüden düşerek, önce o esnada yoldan geçen 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan’a, ardından da bir servis minibüsüne çarpmıştı. Tekerin çarpması sonucu Erarslan hayatını kaybetti. Genç kızın hayatını kaybetmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Güncel 31.07.2024 07:18 Giriş: 31.07.2024 07:18

Güncelleme: 31.07.2024 07:24 Kaynak: İHA

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Fotoğraflar: İHA