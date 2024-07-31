TIR'dan fırlayan teker Rukiye Berra Erarslan’ı öldürdü: Görüntüler ortaya çıktı
Ankara Elmadaağ'da 25 Temmuz tarihinde, M.Ç. idaresindeki TIR'ın fırlayan tekeri köprüden düşerek, önce o esnada yoldan geçen 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan’a, ardından da bir servis minibüsüne çarpmıştı. Tekerin çarpması sonucu Erarslan hayatını kaybetti. Genç kızın hayatını kaybetmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Ankara’da TIR'dan fırlayan tekerin çarptığı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybetmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kaza, 25 Temmuz tarihinde Elmadağ ilçesi Soğukpınar Caddesi’nde meydana gelmişti.
M.Ç. idaresindeki TIR'ın fırlayan tekeri köprüden düşerek, önce o esnada yoldan geçen 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan’a, ardından da bir servis minibüsüne çarpmıştı.
Tekerin çarpması sonucu Erarslan hayatını kaybetmişti.
Tekerin Rukiye Berra Erarslan’a çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.