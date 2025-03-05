TIR devrildi, üzerindeki iş makinesi alev aldı; 3 yaralı

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Divriği ilçesinde TIR'ın şarampole devrilip, üzerindeki iş makinesinin alev aldığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Divriği-Kangal kara yolu Mursal Kavşağı'nda meydana geldi. Ekskavatör olarak tabir edilen iş makinesi yüklü 44 AHA 568 plakalı TIR, iddiaya göre freni tutmayınca şarampole girdi, üzerindeki iş makinesi devrilerek alev aldı. Alevler kısa sürede TIR'ı da sardı. Kazada U.A. (30), Ö.G. (32) ve Y.K (34) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan U.A. ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası TIR'da çıkan yangın Divriği Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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