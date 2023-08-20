Tır dorsesi altına giren otomobil sürücüsü yaralandı

Siirt’in Baykan ilçesinde tır dorsesi altına giren otomobil sürücüsü yaralandı.



Baykan-Bitlis karayolu üzerinde sürücüsünün kontrolünde çıkan 34 JB 9379 plakalı otomobil, seyir halindeki 27 YG 143 plakalı tırın dorsesinin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralan otomobil sürücüsü, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.