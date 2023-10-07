TIR, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Aksaray'da TIR'ın, yolun sağında park halindeki hafif ticari araca çaptığı kazada Sami Polat (39) öldü, eşi Nazlı Polat (37) ile sürücü Sait Boyraz (48) ise yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Niğde-Ankara otoyolu Alayhan gişeler yakınlarında meydana geldi. Yusuf Barış (27) yönetimindeki 33 DNY 02 plakalı TIR, yolun sağında park halindeki İstanbul'dan Gaziantep'e giden, Sait Boyraz'ın kullandığı 34 NDV 24 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Sait Boyraz ve yanındaki Nazlı Polat yaralandı. Sami Polat ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sami Polat'ın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Yusuf Barış ise gözaltına alındı.