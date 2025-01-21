TIR'ı AFAD getirtti, tepkilerden sonra üzeri kapatıldı!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında en az 66 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi de yaralandı.

Morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde bir piliç firmasına ait soğuk hava depolu TIR'a koyuldu. Yurttaşlar sosyal medyada, ailelerin piliç firmasına ait TIR'da yakınlarını teşhis etmek zorunda bırakılmasına tepki gösterdi.

BirGün’ün Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgilere göre TIR'ı AFAD yöneticileri getirtti. Yurttaşların tepkisinin ardından da TIR'ın üzeri bir branda ile kapatıldı.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden BirGün'e yeni bir açıklama yapıldı.

Bu sefer de "TIR'ın Bolu Belediyesi" tarafından gönderildiği ifade edildi.