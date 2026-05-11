TIR ile çarpışan işçi servisi devrildi: 8 yaralı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada TIR ile işçi servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 11.05.2026 19:22
  • Güncelleme: 11.05.2026 19:25
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde TIR ile çarpışan işçi servisinin devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 GA 2154 plakalı TIR ile 34 LMH 089 plakalı işçi servisi çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan işçi servisi devrildi.

Kazada 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevrede hastanelere kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

