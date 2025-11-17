TIR ile çarpışan otomobil, demir yığınına döndü; 2 yaralı

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Torba Mahallesi Gölköy istikametinde meydana geldi. Ersin Ö.'nün (33) kullandığı 48 ASS 616 otomobil ile karşı yönden gelen Ali E. (56) yönetimindeki 24 ABA 954 plakalı TIR çarpıştı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Demir yığınına dönen otomobilde sıkışan Ersin Ö., itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücüler, çevre hastanelere kaldırıldı. Sürücülerin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.(DHA)

FOTOĞRAFLI