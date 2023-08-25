TIR ile çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Adıyaman’da, TIR ile çarpışarak kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Diyarbakır Karayolunun 45. Kilometresinde Cengiz C. idaresindeki 61 AET 609 plakalı otomobil ile Mehmet M. idaresindeki 21 ADK 760 plakalı tır çarpıştı.
Meydana gelen kaza sonrası kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada Cengiz C. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.