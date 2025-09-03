Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü genç avukat hayatını kaybetti

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı kesiminde tır ile çarpışan otomobildeki Avukat Mehmet Ayaz hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı kesimi İncesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Avukat Mehmet Ayaz (31) idaresindeki 27 BGN 25 plakalı Mercedes marka otomobil, M.E. (61) kontrolündeki 27 EB 922 plakalı tır ile çarpıştıktan sonra savruldu. Kazada otomobilin ön kısmı hurda yığınına dönerken ihbar üzerine olay yerine otoyol jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Genç avukat feci kazada hayatını kaybetti

Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde otomobil sürücüsü Avukat Mehmet Ayaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Gaziantep Barosu’na kayıtlı avukat Mehmet Ayaz’ın cenazesi ise olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan yasal işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.