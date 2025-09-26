TIR ile çarpışıp alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde otomobilin TIR’la çarpışması sonucu çıkan yangında sürücü Ali Bekir Özdemir hayatını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde TIR ile çarpışıp alev alan otomobilin sürücüsü 60 yaşındaki Ali Bekir Özdemir hayatını kaybetti.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Nallıhan-Ankara kara yolu Çayırkırı mevkisinde meydana geldi.
Özdemir, yönetimindeki otomobil, yol çalışması olan bölgede karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı.
Kazada hurdaya dönen otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Ali Bekir Özdemir, yanan aracın içinde sıkıştı.
Yara almadan kurtulan TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak Ali Bekir Özdemir, hayatını kaybetti.
TIR şoförü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.