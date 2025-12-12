TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki yolcu da öldü

İskender ZENGİN/ANDIRIN, (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsünün ölümünün ardından araçtaki yolcu Mehmet Temiz (22) de hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam, Göksun-Andırın kara yolunun Bostandere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Andırın yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 17 SB 958 plakalı TIR, karşı yönden gelen Fatih Yılmaz (24) yönetimindeki 80 AEF 162 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin sürücüsü Yılmaz ile yanındaki Mehmet Temiz araçta sıkışıp ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sıkıştıkları araçtan çıkardığı Fatih Yılmaz ile Mehmet Temiz, ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SABAHA KARŞI HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Fatih Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yolcu Mehmet Temiz de sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

