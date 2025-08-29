TIR ile kamyonet çarpıştı: 2'si Alman turist, 3 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da TIR’ın kamyonete çarptığı kazada 2’si Alman turist, 3 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan Rieb Anton Valter'in (62) yaralı halde yanındaki Carmen Pfenminger'i (60) kurtarmaya çalışması, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Aksaray- Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi girişinde meydana geldi. Rieb Anton Valter idaresindeki Almanya plakalı turistlerin bulunduğu kamyonet, Faruk Yağmur (23) yönetimindeki 63 AFS048 TIR ile çarpıştı. Rieb Anton Valter ile yanındaki Carmen Pfenminger, araçta sıkışıp yaralandı. Valter’ın kabininde sıkışan Carmen Pfenminger’i yaralı halde kurtarmaya çalışması da cep telefonuyla görüntülendi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Alman turistler ile TIR sürücüsü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Carmen Pfenminger’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI