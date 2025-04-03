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TIR ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Ajans Haberleri
  • 03.04.2025 15:46
  • Giriş: 03.04.2025 15:46
  • Güncelleme: 03.04.2025 15:46
Kaynak: DHA
TIR ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde meydana geldi. Sivas yönünden Tokat’a ilerleyen Cemil Arık'ın kontrolünü yitirdiği 34 DFV 319 plakalı TIR, karşı şeride geçerken, karşıdan gelen Mahmut Yiğit yönetimindeki 60 M 2306 plakalı minibüse çarptı. Kazada, minibüs şoförü ile araçtaki 5 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

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