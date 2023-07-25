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TIR ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 25.07.2023 11:26
  • Giriş: 25.07.2023 11:26
  • Güncelleme: 25.07.2023 11:27
Kaynak: İHA
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TIR ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Şevket Ç. idaresindeki 02 HN 535 plakalı otomobil ile Orhan A. idaresindeki 6294BS plakalı tır, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Fatoş Ç., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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