Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden İzzet A. idaresindeki 06 CIC 051 plakalı tır, TOKİ Yol Kavşağında dönüş yapmak isteyen Lale Gül İ. idaresindeki 27 GA 777 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Lale Gül İ. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.