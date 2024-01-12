TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, Dörtyol ilçesi E5 Karayolu üzerinde meydana geldi. H.Ö. idaresindeki 06 ETE 09 plakalı otomobil, S.K. idaresindeki TIR'la çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan N.Ö. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiler. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldılar.



Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.