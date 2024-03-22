Tır ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

Bursa’nın İznik ilçesinde tır ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, İznik-Orhangazi Yolu Boyalıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 ABY 036 plakalı servis minibüsü, karşı şeritten gelen 06 CKC 118 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, tır ile minibüs farklı yerlere savruldu. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.