TIR'ın çarptığı adam öldü
Kaynak: İHA
Hatay’ın Payas ilçesinde hafriyat TIR'ının çarptığı 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Kaza, Payas - İskenderun E-5 karayolu Rende kavşağı mevkiinde meydana geldi.
Yolun karşısına geçmek isteyen 1964 doğumlu Mehmet D. isimli yurttaşa, 31 UA 094 plakalı hafriyat TIR'ı çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç altında kalarak ezilen yurttaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin kontrollerinde Mehmet D.’nin öldüğü tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.