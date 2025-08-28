TIR'ın çarptığı jandarma aracı su kanalına düştü: 5 kişi yaralandı

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği TIR, kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptı. Kazanın ardından ekip aracı sulama kanalına düştü. 2 jandarma personeli ile TIR'dan bulunan 2 olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hüseyinli gişelerinden çıkış yapan çıkış yapan TIR şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan ekip aracı yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ekip aracında bulunan 2 jandarma personeli ve TIR'da bulunan 2 şoför ile bölgedeki 1 kişi yaralandı. 5 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Su kanlına düşen Jandarma aracı çekici ile olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.