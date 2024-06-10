TIR'ın çarptığı kamyonun şoför mahalli koptu:1 ölü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sebze yüklü tırla, iş makinesi yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü 24 yaşındaki Özgür Şenli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 06.10 sıralarında Kahyalar Mahallesi Havalimanı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan 27 ATS 294 çekici 27 ATS 293 dorse plakalı tır, eski sahil yolu istikametinden D400 Karayolu’na çıkan Özgür Şenli(24) idaresindeki 07 UH 118 plakalı iş makinesi yüklü kamyonla çarpıştı. Meydana gelen feci kazada, kamyonun kupa kısmı araçtan koparak yola savruldu. Kamyon sürücüsü Özgür Şenli kazada ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özgür Şenli, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şenli, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.









