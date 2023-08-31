TIR'ın dorsesinden 39 göçmen çıktı
Kaynak: DHA
Amasya'da polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR’ın dorsesinde Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı.
Erzurum üzerinden Amasya’ya gelen H.A. yönetimindeki 25 AVC 333 plakalı TIR, bugün öğle saatlerinde uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde TIR’ın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 39 kişi yakalandı. TIR şoförü H.A. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, H.A.’nın işlemleri sürüyor.