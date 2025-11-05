Giriş / Abone Ol
TIR, kamyonete çarpıp köprüden düştü: 2 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde kamyonete arkadan çarpan TIR köprüden düştü. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 05.11.2025 11:50
  • Giriş: 05.11.2025 11:50
  • Güncelleme: 05.11.2025 11:54
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Antep’in Nurdağı ilçesinde kamyonete çarpan TIR’ın köprüden düştüğü kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

M.T. (31) idaresindeki 33 ABK 13 plakalı TIR, Y.İ.'nin (28) kullandığı 27 BCJ 927 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Savrulan TIR, köprüden düştü. Kazada araç sürücüleri yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

