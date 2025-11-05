TIR, kamyonete çarpıp köprüden düştü: 2 yaralı
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde kamyonete arkadan çarpan TIR köprüden düştü. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.
M.T. (31) idaresindeki 33 ABK 13 plakalı TIR, Y.İ.'nin (28) kullandığı 27 BCJ 927 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Savrulan TIR, köprüden düştü. Kazada araç sürücüleri yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.