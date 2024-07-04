TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü İsa Demirtaş (60) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Ankara - İzmir kara yolu Mersinli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Salihli'den Ankara yönüne giden A.S.'nin (27) kullandığı 64 ABZ 685 plakalı TIR, karşı yönden gelen İsa Demirtaş yönetimindeki 45 ZZ 629 plakalı traktörle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde traktör sürücüsü Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İsa Demirtaş'ın cansız bedeni, polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, TIR şoförü A.S.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., serbest bırakıldı.