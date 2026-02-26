TIR'larda mahsur kalan 200 büyükbaşa yem desteği

Barış YALÇINKAYA/ERZİNCAN, (DHA)-KARS'tan Ankara'ya sevk edilmek üzere yola çıkan ve yoğun kar nedeniyle Erzincan'da mahsur kalan 6 TIR'daki 200 büyükbaşa, Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yem desteği sağlandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Başta TIR'lar olmak üzere araçlar Erzincan'da belirli noktalarda bekletilirken, Kars'tan Ankara'ya 200 büyükbaş götüren TIR'lar için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü devreye girdi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kavşağı'nda bekletilen TIR'lardaki hayvanlar için Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Gümüştarla köyündeki çiftliklerden saman ve yem temin etti. Uzun süre beklemek zorunda kalan hayvanlara ulaştırılan yemler ile beslenmeleri sağlandı. Tarım ve Orman İl Müdürü Koçaker, olumsuz hava şartları düzelene kadar saman ve yem tedarikinin devam edeceğini belirterek, hayvan sağlığının öncelikleri olduğunu vurguladı. Benzer durumlara karşı kurumlar arası koordinasyonun artırıldığını ifade eden Koçaker, meteorolojik koşulların normale dönmesi ile sevkiyatın yeniden başlayacağını kaydetti. (DHA)

