TIR motosiklete çarptı: 2 ağır yaralı

Orhangazi-İznik Karayolu Yeniköy yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün dönüş yapmaya çalıştığı motosiklete İznik istikametinden gelen TIR çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu, Yeniköy yol ayrımı yakınlarında bulunan köprü girişinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Emirhan B. (18) idaresindeki 16 APN 534 plakalı motosiklet, iddiaya göre Orhangazi’den İznik istikametine doğru seyir halindeyken Yeniköy kavşağı yakınlarına gelmeden ana yoldan geri dönüş yapmak istedi.

Bu esnada İznik istikametinden gelip Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Muhammet Y. (46) idaresindeki 03 VP 898 plakalı TIR, dönüş yapmak isteyen motosiklete çarptı.

Kazada TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Emirhan B. ile birlikte arkasında yolcu olarak bulunan A.K. (17) motosikletten savruldu.

Kazayı gören yurttaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ambulanslar sevk edilirken, ağır yaralı haldeki 2 genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR'ın çarptığı motosiklet ise zeytinliğe uçtu.

TIR sürücüsü Muhammet Y. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.