TIR önünde seyreden kamyonete çarptı: 4 yaralı

Nevşehir çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Cevher Dudayev Mahallesi Çevre yolunda meydana gelen kazada, Soner Ö.’nün kullandığı TIR, önünde seyreden Şahin C’nin kullandığı arpa yüklü kamyonete arkadan çaptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet şarampole devrilirken, TIR da makaslayarak şarampole girdi. Kamyonette bulunan arpanın yola saçılması nedeniyle, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri ile birlikte kamyonette bulunan 2 kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.