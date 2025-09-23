TIR şoförü, meslektaşının kullandığı TIR’ın altında kaldı

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da çalıştığı iş yerinde geri manevra yapan mesai arkadaşının kullandığı TIR'ın altında kalan TIR şoförü Mehmet Cumhur Doğrul (51) hayatını kaybetti.

Olay, 20 Eylül günü saat 16.00 sıralarında bir süt fabrikasında meydana geldi. 2 çocuk babası TIR şoförü Mehmet Cumhur Doğrul, çalıştığı fabrikada geri manevra yapan mesai arkadaşının kullandığı TIR'ın altında kaldı. Durumu fark eden arkadaşları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kanlar içinde kalan Doğrul, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bacağının biri yapılan ameliyatla ampute edilen Doğrul, bugün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

FOTOĞRAFLI