TIR, traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde TIR ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ergani ilçe girişinde meydana geldi. N.İ. yönetimindeki 33 AIJ 914 plakalı TIR, aynı yöne giden Ercan Cennet (45) yönetimindeki 76 AC 305 plakalı traktöre çarptıktan sonra bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada, traktörün sürücüsü Ercan Cennet hayatını kaybetti, N.İ. ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. N.İ., ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ercan Cennet’in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.